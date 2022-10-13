Эксперты: Белгород – повод усилить удары возмездия по Украине

13.10.2022  14:06 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 627
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Сегодняшний обстрел Белгорода – еще один повод ускорить нанесение ударов по инфраструктуре Украины, считает российский оружейник Влад Лобаев.

«В свете  нанесения ударов по жилым кварталам Белгорода и планируемых поставок систем ПВО НАТО, представляется разумным обнулить оставшиеся генерирующие мощности террористического укрогосударства. И лучше это сделать поскорее, до насыщения территории новыми ЗРК», – призвал Лобаев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сегодняшний обстрел Белгорода – еще один повод ускорить нанесение ударов по инфраструктуре Украины, считает...

С ним согласен и донецкий депутат Владислав Бердичевский.


«Очередная ракетная атака на Белгород говорит о следующем:

1.Мы имеем дело с кретинами.

2.Кретины так ничего и не поняли, ибо они необучаемы.

3.Кретины понимают только силу, поэтому пока на Украине будет электричество, связь и интернет – обстрелы территории России будут продолжаться.

4.И расскажите наконец-то – ради чего мы допускаем поставку вооружений бандеровским террористам?».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть