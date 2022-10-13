Эксперты: Белгород – повод усилить удары возмездия по Украине
Сегодняшний обстрел Белгорода – еще один повод ускорить нанесение ударов по инфраструктуре Украины, считает российский оружейник Влад Лобаев.
«В свете нанесения ударов по жилым кварталам Белгорода и планируемых поставок систем ПВО НАТО, представляется разумным обнулить оставшиеся генерирующие мощности террористического укрогосударства. И лучше это сделать поскорее, до насыщения территории новыми ЗРК», – призвал Лобаев.
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С ним согласен и донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Очередная ракетная атака на Белгород говорит о следующем:
1.Мы имеем дело с кретинами.
2.Кретины так ничего и не поняли, ибо они необучаемы.
3.Кретины понимают только силу, поэтому пока на Украине будет электричество, связь и интернет – обстрелы территории России будут продолжаться.
4.И расскажите наконец-то – ради чего мы допускаем поставку вооружений бандеровским террористам?».
Спасибо!
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