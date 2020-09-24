Эксперты: «Досье обвинения у косовских боевиков – это опасность для свидетелей»

24.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Известный сербский адвокат Горан Петрониевич и руководитель просветительского общества «Матица Албанская в Сербии» Демо Бериша считают, что утечка документов обвинения ставят под угрозу существование Специального суда по Косово.

Об этом эксперты заявили в эфире телеканала Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петрониевич и Бериша прокомментировали недавнюю новость о том, что новое 260-страничное досье обвинения прокуратуры Специального суда по Косово в Гааге против лидеров албанских боевиков попало в руки так называемых «Ветеранов Армии освобождения Косово (UCK)».

«Это ставит под угрозу существование как суда, так и обвинения, и в значительной степени, что является наихудшим и наиболее опасным, ставит под угрозу свидетелей, упомянутых в этом досье, – считает адвокат, ранее защищавший сербского героя Радована Караджича в Гааге, большой друг России Горан Петрониевич. – Суд и обвинение в первую очередь обязаны отреагировать и защитить свидетелей».

В свою очередь Бериша отметил, что защита свидетелей в сложившихся условиях – самая сложная задача.

«Я могу с уверенностью сказать, что это своего рода последний шанс для Хашима Тачи, учитывая, что все названные обвиняемые, за исключением Реджепа Селими – выходца из «Самоопределения», являются членами его партии, которую в настоящее время возглавляет Кадри Весели, – отметил руководитель «Матицы Албанской в Сербии». – Тачи также в августе, когда срок действия мандата EULEX (международной оккупационной миссий в Косово – ред.) истек, предпринял все, чтобы не продлевать его, а затем попытался протащить еще один закон об упразднении Специального суда по Косово чрез свою Демократическую партию Косово».

Бериша напомнил, что некоторые документы о преступлениях ОАК были собраны и представлены в Гаагу специальным комитетом Ассамблеи Косово, и утечка этой информации ставит под угрозу жизни многочисленных свидетелей, которые в настоящее время проживают в крае.

«Теперь судебный процесс находится под угрозой, потому что, если нет живых свидетельств, в независимости от наличия документов, все звучит иначе», – отметил эксперт, добавив, что представленные косовским «парламентом» документы относятся к лагерям в Ликоваце и в окрестностях Тропоя, где боевики UCK держали своих жертв.