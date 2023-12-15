Эксперты гадают, легитимно ли Украина получила приглашение на переговоры с ЕС

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Принятое на саммите лидеров ЕС начать переговоры о членстве с Украиной политически нелегитимно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко.

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Она говорит, что с точки зрения процедуры решение законно, хотя Венгрия не участвовала в голосвании.

«В праве часто бывает, что что-то законно, но одновременно нелегитимно. Однако это политически нелегитимно, поскольку не хватает одного государства. Но это интересный подход, поскольку, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, она могла бы проголосовать против», – сказала эксперт «Известиям».

В свою очередь программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев считает, что Орбан не мог формально воздержаться от голосования по вопросу Украины.

«Надо смотреть, как называется документ, в котором зафиксировано данное решение. Разные по силе действия документы требуют разной юридической процедуры. В случае, если это действительно решение Европейского совета по вопросу внешней политики и политики безопасности, руководитель венгерского правительства не совсем искренен, потому что такие решения принимаются консенсусом», – отметил Бордачев.

А депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек высказал мнение, как долго страны ЕС смогут поддерживать евроинтеграцию Украины.

«Многие комментаторы неофициально соглашаются, что Украина не сможет одержать победу в конфликте, а помощь Киеву просто продлевает его. Но, учитывая почти безоговорочную поддержку Украины со стороны фон дер Ляйен и Германии, подавляющее большинство стран — членов ЕС не станут выступать против. Но это будет до тех пор, пока Германия продолжает финансировать большую часть бюджета ЕС», – считает Бек.

Примечательно, что еще один критик Украины, премьер Словакии Роберт Фицо накануне саммита лидеров ЕС сообщил, что Словакия не станет блокировать запуск переговоров о принятии Украины в ЕС, хотя и добавил, что «это не имеет ничего общего с реальностью».

«В ближайшие недели на словацкое правительство будет оказано интенсивное внешнее давление из-за его реформ в судебной системе. Это давление может привести к приостановке европейских фондов, что теоретически также может повлиять на позицию правительства в переговорах о вступлении Украины», – говорил еще неделю назад по этому поводу депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на саммите лидеров стран, входящих в ЕС, принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Перед голосованием венгерский премьер Орбан покинул зал. При этом он же наложил вето на выделение 50 миллиардов евро Украине.