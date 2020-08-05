05.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы
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Эксперты гадают, подавит ли Лукашенко 50-тысячный майдан


Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что после выборов, которые пройдут 9 августа, ему понадобятся лояльные силовики

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» политический эксперт Георгий Бовт.

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Он отметил, что Лукашенко недавно встречался с руководством силовых структур.

«Он предполагает, что они ему понадобятся. Не исключено, что после 9 августа возникнут массовые беспорядки, которые придется подавлять. И тогда возникнет вопрос, сколь далеко будут готовы идти силовые структуры в своей лояльности Лукашенко. Одно дело разогнать тысячу человек, другое – 5 тысяч. И совсем другое – 50 тысяч. Вот такое количество разогнать довольно трудно. И придется идти на какие-то уступки», – считает эксперт.

При этом он полагает, что организовать так называемую «цветную революцию» по украинскому сценарию в Белоруссии будет не так просто.

«В Белоруссию не так глубоко проникли западные НКО и политтехнологи, чем, например, на Украину, чтобы организовать цветную революцию. Притом Украина имела внутренние революционные силы и настроения. В Белоруссии таких структур нет. Протесты носят пока стихийный характер. Куда повернется эта толпа – зависит от послевыборной ситуации», – резюмировал Бовт.


Как сообщал «ПолитНавигатор», подготовка к свержению Лукашенко идет полным ходом.

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