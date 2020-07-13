Подготовка к свержению Лукашенко идет полным ходом

13.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Запад создал в Белоруссии целую систему социальных инструментов, которые позволяют дестабилизировать ситуацию в стране накануне президентских выборов.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» высказал покинувший из-за угрозы политических преследований Украину бывший лидер одесского Антимайдана Антон Давидченко, ныне возглавляющий в Москве Агентства социального инжиниринга.

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Он отметил, что ранее близкие к власти Белоруссии круги отрицали возможность Майдана.

«Но мы видим, что все те сценарии, которые проигрывались когда-то в Украине, Запад как под копирку осуществляет и в Белоруссии. Запад создал там целую систему социальных инструментов: это НКО, СМИ, социальные медиа, фонды, эксперты, которые раскачивают ситуацию в обществе», – сказал Давиденко.

По его словам, по линии USAID в Белоруссии финансируется порядка 20 программ, на которые Западом в год тратится от 15 до 24 миллионов долларов.

«Такие деньги Запад, конечно, вкладывает не просто так, а с конкретной целью. Эта цель – подготовка цветной революции», – убежден эксперт.

Он говорит, что президент РБ Александр Лукашенко делал вид, что не замечает всего этого, поскольку прозападные структуры демонстрировали лояльность.

«Но в последний месяц мы видим, что настроения этих организаций резко изменились. Теперь все они выступают против Лукашенко. Систематично наносят по нему удары, активно используя улицу. Включились все социальные медиа, эксперты, блогеры, которые раскачивают ситуацию. Революция невозможна без катализатора. Катализатором белорусской революции станет объявление результатов выборов. В Белоруссии идет подготовка к классическому варианту цветной революции, когда после выборов людей выводят на улицы и захватывают власть»», – отметил собеседник издания.

Он добавил, что Лукашенко, торгуясь с РФ, сам поддерживал все эти прозападные организации, которые сейчас выступают против него.

«Делал он это, чтобы показать руководству России, что выбор у него небольшой: либо вы поддерживаете Лукашенко, либо к власти придут вот эти негодяи. Так он торговался, растил их, а теперь они могут его просто-напросто сместить. А нам они хотят продемонстрировать, что они не против России, они только против Лукашенко. Я считаю, что верить нельзя ни в коем случае», – убежден Давидченко.

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