Эксперты о назначении Поклонской: «Не ссылка, но укрощение строптивой»

13.10.2021 13:59 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, подписанном сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем блоге Поклонская написала, что считает такое назначение честью для себя.

«Президентом России Владимиром Путиным я назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Кабо-Верде. Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной! Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное мне высокое доверие», – заявила Поклонская.

По мнению крымского политолога Ивана Мезюхо, назначение Поклонской, позиция которой не раз шла вразрез с линией правящей партии, в африканскую страну – это не ссылка, а шанс для нее построить карьеру на федеральном уровне.

«Для крымского политика – это означает начать абсолютно новую главу в государственной деятельности. Для Поклонской должность посла – это не просто возможность, это ситуация, при которой она может предстать в абсолютно новом для себя амплуа и даже построить дипломатическую карьеру на федеральном уровне. Пока преждевременно говорить, насколько будет успешна ее карьера в качестве посла. Но в любом случае воспринимать это назначение как ссылку я бы не стал, потому что представлять страну за границей – это высокая честь», – заявил Мезюхо.

С ним отчасти согласен крымский общественник Александр Талипов.

«Это не ссылка – хорошая страна, где много европейских ценностей, остались еще следы прежней монархии, которую так любит Поклонская. Все-таки, дипстатус – это не понижение после должности прокурора и депутата Госдумы. Я думаю, говорить о ссылке, наверное, нельзя, но о том, что неудобный политик теперь будет подальше от России и не сможет комментировать многие политические моменты, наверное, об этом можно говорить, как о варианте усмирения строптивой. Сейчас, обладая определенным дипстатусом, она отстранена от многих политических процессов в России, которые она не будет комментировать и не будет раздражать тот же федеральный центр».