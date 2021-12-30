Эксперты объяснили срочную продажу Фирташем своего титанового предприятия в Крыму

30.12.2021  23:53 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика
Новости Украины

DF Group, собственником которой является Дмитрий Фирташ, заявила о продаже всех активов ПрАТ «Ukrainian Chemical Products» (ранее известного как «Крымский титан») компании «Российский титан».

Сообщение об этом появилось на странице DF Group в социальной сети Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

DF Group, собственником которой является Дмитрий Фирташ, заявила о продаже всех активов ПрАТ «Ukrainian...

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Условия сделки предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода переходит в собственность покупателя, российского предприятия. Соответствующие изменения уже внесены в украинские реестры органами государственной регистрации Украины.

Как говорится в сообщении, «актив потерял свою экономическую привлекательность из-за политических обстоятельств». Группа не могла контролировать предприятие, поэтому было принято решение искать покупателя.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что о причинах продажи судить сложно.

«С одной стороны, конец года, как вы сами понимаете. Экономические причины. А во-вторых, сейчас в Украине, сами видите, борьба с олигархами, околоолигархами, она тоже имеет свои отголоски. Вокруг этих событий есть свои нюансы. Мы видим только вершину айсберга, все те битвы, которые ведутся вокруг, связанные с собственником «Титана», мы это не видим. Там сложно понять, чем это все окончательно закончится», – заявил он.

Экономист Александр Дудчак оценил сделку как оправданный с экономической точки зрения шаг.

«И с политической точки зрения это тоже оправдано для Фирташа. Реального контроля над предприятием у собственников не было последние пять лет. Да и само обладание активами в России, а тем более в Крыму, для персон, каким-либо образом ассоциирующих себя с Украиной, не сулит ничего позитивного.

У Фирташа сейчас не самые радостные времена, и лишние средства на адвокатов не помешают. Да и для крымчан эта сделка выгодная – предприятие заработает, спрос на его продукцию в России будет, а это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет республики», – так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию.

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