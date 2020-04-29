29.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Польша, Россия, Финансы, Энергетика
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Эксперты оценили шансы Польши арестовать активы «Северного потока – 2»


Намерение Польши наложить арест на принадлежащие «Газпрому» активы российского трубопровода «Северный поток – 2» будет сложно реализовать на практике.

Об этом пишет «Независимая газета», уточняя, что Варшава грозит пойти на этот шаг в случае, если польская газовая компания PGNiG не получит от «Газпрома» 1,5 миллиарда долларов, которые ей причитаются по решению Стокгольмского арбитража.

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При этом польская сторона в качестве «эффективного способа» требовать выплаты приводит пример украинский «Нафтогаз», который, добиваясь выплаты присужденной ему компенсации в 3 миллиарда, начал преследовать активы «Газпрома» по всей Европе.

Правда, опрошенные изданием эксперты полагают, что до ареста Польшей активов российской компании дело дойдет только в том случае, если «Газпром» откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража, о чем российска компания не заявляла.

«Для ареста активов «Газпрома» PGNiG придется добиваться отдельных решений судов в странах, где они расположены. В случае с «Нафтогазом» также применялись аресты имущества «Газпрома» в качестве обеспечительной меры, и этим опытом готовы воспользоваться в Польше. Однако арест этих активов только обеспечительная мера, на деятельность компаний и на ход строительства этот арест никак не должен повлиять. Тем более это не должно повредить экспортным операциям «Газпрома», – сказал аналитик компании «Финам» Алексей Калачев.

«Вероятность ареста активов крайне мала, так как в Польше ни у «Газпрома», ни у оператора проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 активов нет. Польша в данном случае может попытаться обратиться к третьим странам, где эти активы есть, с просьбой об аресте, но совершенно не факт, что эту просьбу удовлетворят», – считает замруководителя аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

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