Польша идёт ва-банк в войне с «Газпромом» – в Москве спокойны

28.04.2020, Варшава, Александр Ростовцев

Замминистра госактивов Польши Януш Ковальский в интервью газете Wprost заявил, что Варшава намерена арестовать активы газопровода «Северный поток – 2», если государственная газовая компания PGNiG не получит от «Газпрома» денег по итогам Стокгольмского арбитража, состоявшегося в конце марта.

Суть польских претензий заключается в том, что Варшава страстно желает разорвать ямальский контракт на ежегодную поставку 10 млрд кубов газа, подписанный в 1996 году и действующий до 2022 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По требованию польской стороны, в 2012 году «Газпром» снизил цену на газ на 10%, однако, как показывает многовековая практика, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

В 2015 году компания PGNiG выдвинула иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж, мол, «овёс нынче дорог – пусть москали ещё снизят цены».

Однако дело вовсе не в расценках на российский газ для Польши, а в том, что Варшава не собирается продлевать ямальский контракт и планирует обеспечить свои потребности в природном газе за счёт поставок сжиженного природного газа из США, а также по трубопроводу Baltic Pipe, по которому газ, добытый на норвежском шельфе, должен прийти в страну кичливых ляхов.

Мякотка в том, что трубопровод Baltic Pipe, хотя и одобрен всеми участниками консорциума, существует только на бумаге. И это при том, что разговоры о нём ведутся аж с 2001 года, но дальше сотрясания воздуха дело так и не продвинулось.

Согласно источникам в СМИ, затейники «балтийской трубы» несколько оживились в 2007 году, после памятной мюнхенской речи Путина, но вскоре снова впали в анабиоз.

Любопытно, что проект неоднократно хоронили сами поляки, считавшие, что поступающего газа у них и так завались, так что новый огород городить просто невыгодно.

Сменился даже польский участник консорциума. Вместо концерна со смешанным капиталом PGNiG в долю вошла компания со 100% государственным участием Gaz-System.

Как бы там ни было, но предпринятые в 2010 и 2011 годах попытки начать строительство «балтийской трубы» ни к чему не привели. И теперь, внезапно, поляки готовы отказаться от поставок «Газпрома», перейдя исключительно на американский СПГ, поскольку сроки строительства и ввод в строй Baltic Pipe до сих пор остаются тайной за семью печатями.

Пан Ковальский преисполнен оптимизма и утверждает, будто бы все юридические рычаги для выбивания денег из «Газпрома» у них имеются, но главной целью развязанной возни является арест акций СП и СП-2. При этом пан замминистра открыто надеется заморозить процесс строительства второй ветки газопровода.

В качестве подтверждения непреклонности Варшавы Ковальский заявил, что Польша откажется от любых уступок «Газпрому» и взыщет с российского газового гиганта 6 млрд злотых, якобы ей «причитающихся».

В Варшаве заявляют, что Стокгольмский арбитраж изменил формулу ценообразования на закупку природного газа у «Газпрома» по ямальскому контракту, основываясь на рыночных котировках природного газа на европейском рынке энергоресурсов.

Если совсем коротко, PGNiG раскатал губищи, требуя от «Газпрома» вернуть $1,5 млрд, образовавшихся из-за разницы в цене на природный газ в период между началом ноября 2014-го и концом февраля 2020 годов.

Ни для кого не секрет, что Польша с самого начала совала палки в колёса проекту СП-2. В 2018 году, придя к пониманию, что в реализации проекта трансбалтийского газопровода из России заинтересованы крупные европейские энергетические компании, и вторая ветка будет достроена, Варшава пошла на беспрецедентный шаг, задействовав антимонопольный орган UOKiK, инициировав расследование как против «Газпрома», так и против его европейских партнёров.

Главной претензией польских «антимонополистов» было – создание совместного предприятия, в которое, кроме «Газпрома», вошли Wintershall, Uniper, OMV, Engie, Royal Dutch Shell, без утрясания вопроса с Варшавой. По мнению UOKiK, эта сделка была проведена за спиной Польши с целью обхода антимонопольного законодательства.

Надо сказать, что Польша раскрыла пасть на огромный финансовый кусок, которым может и поперхнуться. Согласно законам ЕС, штраф за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 10% от годового оборота компании-нарушителя. С учётом финансового оборота вышеупомянутых компаний за 2018 год, речь может идти о сумме приблизительно равной $45 млрд.

И, к сожалению, полякам удалось достигнуть кое-каких успехов на этом поприще, добившись наложения штрафа на Engie, отказавшейся сотрудничать в расследовании о заключении сделки и совместного предприятия с «Газпромом». Польша с этого получила разве что моральное удовлетворение.

Сама по себе готовность польских правящих кругов выступать в ущерб своей стране давно не вызывает удивления, ведь главным противником СП и СП-2 выступает «Вашингтонский обком», которому российские газопроводы мешают впаривать свой золотой СПГ европейским странам. А уж Варшава, изнывающая от желания услужить заокеанскому сюзерену, первой готова рубиться за чужие интересы против России на любых фронтах.

Переубеждать Польшу и примкнувшие к ней страны Прибалтики, что СП и СП-2 – проект сугубо коммерческий, а не политический, – напрасный труд. Любое продвижение интересов России в Европе бывшими «братушками» будет рассматриваться сквозь призму «возрождения российской гегемонии».

Эксперты считают, что исходя из показателей текущих объемов потребления газа в Европе, позиции «Газпрома» выглядят более уверенными, чем у его польских недругов.

Российский концерн может спокойно пойти на разрыв ямальского контракта и некоторое время не участвовать в аукционах. Как минимум до конца года «Газпром» может вообще игнорировать польский транзит.

Скорее всего, «Газпром» будет затягивать исполнение решения арбитража, а поляки продолжат попытки провоцировать газовый гигант угрозами конфискации активов СП-2, чтобы сделать более сговорчивым.

В этой войне главное – у кого крепче нервная система.