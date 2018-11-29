29.11.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Украина
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Эксперты подтверждают опасения Донбасса о грядущей войне

В связи с тем, что подчиненная МВД Нацгвардия была переведена под руководство Минобороны Украины, в ближайшее время стоит ждать новых масштабных военных провокаций в Донбассе, что позволит украинскому президенту продлить военное положение.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Было заявление Авакова (глава МВД – прим. ред.) о том, что Нацгвардия полностью переходит в подчинение Вооруженных сил Украины. Это говорит о том, что концентрация всех военных, которые могут носить оружие, будет управляться непосредственно Порошенко. Украина не побоялась сделать провокацию по отношению к России, поэтому люди, живущие здесь, опасаются.

Моя мама каждый день звонит, она помнит еще оккупацию немцами, которые жили в Сумах у них в доме. И она мне звонит и говорит: «я боюсь, что может опять начаться война». Понимаете, до этого довели, что люди реально опасаются, что это может произойти. Порошенко хочет добиться своей цели – отсрочить или вообще отменить выборы и править, как диктатор, на Украине», – пояснил представитель оборонного ведомства.

Советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов также подтвердил опасения командования ДНР, при этом добавив, что повторение провокации можно ожидать и в Крыму.

«Последовательно готовят к тому, что на всей территории Украины, а не только в восточных областях, так или иначе будет действовать военное положение. Сегодня понятна цель военного положения – Порошенко готовится к выборам. Ущемляя гражданские права и вводя цензуру вы полностью зачистите политическое поле, но надо понимать логику, 30 дней – это тайм-аут для того, чтобы придумать новую историю с продолжением военного положения.

Новая история одна – не случайно вы показали Донбасс, им надо полностью быть мобилизованными и понимать, что будут серьезные провокации и так или иначе будут созданы ситуации, при которых будут спровоцированы либо боевые действия, либо очередная провокация где-нибудь в Крыму, а Порошенко в очередной раз будет кричать «волки-волки, давайте продлевать», – отметил политолог.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова о том, что украинские националисты из незаконных вооружённых формирований типа «УДА» и «Правого сектора», с введением в Украине военного положения, получили негласное приказание возвращаться на линию фронта на Донбассе.

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