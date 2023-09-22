Годовщина объявления мобилизации – в армии России началась реальная реформа

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Год назад в России была объявлена первая со времен Великой Отечественной войны мобилизация. Хоть она и была частичной, но процесс организации выявил ряд проблем. Устранить их попытались при создании специальных центров для набора на военную службу по контракту, работающих в режиме «единого окна».

Принятые меры дали результат – президент Владимир Путин заявлял, что в нынешнем году число добровольцев, подписавших контракт с Вооруженными Силами, превысило 300 тысяч человек. Один из центров по набору контрактников, открытый в Татарстане, посетил накануне первый замминистра обороны страны Руслан Цаликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что первый замминистра обороны лично посещает военкоматы с проверками, свидетельствует о том, какое внимание уделяет Министерство обороны данному вопросу. Цаликова знаю лично, это эффективный руководитель», – отмечает председатель правления организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.

По мнению полковника запаса и руководителя холдинга структур безопасности «Русь» Романа Насонова, именно решение проблем, которые возникли при частичной мобилизации, помогло привлечь необходимое количество контрактников, позволяющее отказаться от следующей «волны»:

«Конечно, выводы были сделаны по результатам первой за последние 80 с лишним лет мобилизации. Все планы размещения воинских частей, взаимодействия со складами НЗ, организация учета личного состава, учет военно-учетных специальностей, сборы с командирами воинских частей – значительно по-другому стали относиться к специалистам военкоматов, провели с ними необходимую доподготовку, оснастили их необходимым количеством организационной техники, выстроили с ними систему взаимодействия, закрыли существующие вакансии. То есть, полностью подготовили к решению, на всякий случай, вдруг, возникающих задач. Значительно изменили в обществе отношение к военной службе – это очень важно и дает результаты. Заранее объявили о тех немаленьких суммах, которые получают военнослужащие на период проведения СВО. И довели до всех систему льгот, которая существует на постоянной основе. Выстроилась система взаимодействия с ветеранскими организациями, которые оказывают патриотическое влияние и воздействие на кандидатов, ужесточилось качество отбора кандидатов на военную службу. Все это дает возможность не напрягать общество, государство новыми волнами, потому что данная работа идет ровно и системно».

«Мы все видели эти трудности, и государство в лице Министерства обороны не скрывало эти трудности, показывало, что они существуют. Признание трудности – первый путь к решению. За год, который прошел, многое изменилось, работа военкоматов вышла совершенно на другой уровень. В ближайшее время изменится и порядок набора в военкоматах – там будут введены обратно частично военные должности и федеральная государственная служба, что повысит статус работника военкомата и улучшит кадровую политику. Мы видим законодательные инициативы, которые инициирует Минобороны, которые повысят эффективность всей мобилизационной системы в России. Военкоматы прошлого уходят, и начинается новая эра военных комиссариатов», – добавляет Шкурлатов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин также считает, что частичная мобилизация запустила в России реформу Вооруженных Сил, а те, кто были призваны год назад, уже сейчас играют огромную роль в обороне страны:

«Считалось, что все внешние военные угрозы будут решены компактной профессиональной армией. И поэтому мы почти сразу столкнулись с целым рядом проблем, начиная от нехватки амуниции и бронежилетов, до отсутствия казарменного фонда и достаточного количества учебных центров и полигонов. И, тем не менее, к декабрю почти все мобилизованные начали обучение, а уже в начале января первые пополнения пошли на фронт. Мобилизованные сыграли исключительно важную роль в ходе весенне-летних боёв. Достаточно сказать, что именно полки, укомплектованные мобилизованными, стояли на самом острие украинских ударов под Работино, Клещеевкой, Пятихатками и покрыли себя славой. Фактически, именно с мобилизации началась действительно реальная военная реформа, которая начала готовить наши Вооружённые силы к той войне, в которую мы вступили».