25.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Беспорядки, нацизм, Политика, Украина
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Эксперты потешаются над вырядившимся в националиста Порошенко


Экс-президент Украины Петр Порошенко пытается подмять под себя националистические силы, о чем свидетельствует проходивший 24 августа в Киеве так называемый «марш защитников».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, отвечая на вопрос, почему полиция не стала препятствовать, когда участники марша прорвали оцепление и подошли к офису президента Украины.

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«Тут надо понимать главное: на Украине скоро выборы. Если бы националистов в центре столицы государства жестко заблокировали, а тем более применили спецсредства — для них это стало бы дополнительным предвыборным пиаром», – считает Охрименко.

По его словам, акция проходила под эгидой экс-президента Петра Порошенко.

«Он за минувшие месяцы стал главным националистом страны — что, конечно, очень смешно, если вспомнить, что этот человек имел бизнес-связи в России и вообще-то входил в правительство Януковича, где позиционировал себя как сторонника развития связей с восточным соседом. Петру Алексеевичу сейчас пиара не хватает, отсюда этот «прорыв к администрации президента». Но никакой смысловой нагрузки данная акция не несет», – отметил эксперт.

Он полагает, что Порошенко пытается показать способность кем-то давить на власть и что его стоит бояться.


«Он пытается подгрести все националистические силы. В том числе те, с кем он раньше был в жестких контрах», – добавил Охрименко.

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