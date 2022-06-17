Эксперты предупреждают, что ракетная угроза Крымскому мосту реальна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

С учетом возможностей поставляемого киевскому режиму американского оружия, а также военных разработок Украины существует реальная угроза Крымскому мосту.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов, давая оценку угрозам украинского генералитета нанести удар по мосту.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Нептуны», поражающие цели до 300 км, стоят на вооружении Военно-морских сил Украины и, видимо, ждут своего часа», – сказал аналитик «Независимой газете».

Также он считает, что по мосту могут нанести удар поставленные Пентагоном для ВСУ 4 единицы реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Эти системы с помощью боеприпасов ATACMS Block IA и ATACMS Block IA Unitary могут поражать цели на дальность до 300 км. В США пока заявили, что такие боеприпасы для ВСУ поставлять не будут, а ограничат дальность их применения в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил РФ на дистанции до 70 км. Но верить этому нельзя», – предупреждает Попов.

В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев полагает, что новые массовые поставки тяжелых вооружений на Украину от НАТО создают предпосылки для ведения ВСУ наступательных действий.

«России, чтобы этого не допустить, приходится увеличивать производство бронетехники, самолетов и вертолетов, высокоточного оружия и боеприпасов, чтобы победить врага. Дальнейшее затягивание СВО в Украине потребует от Москвы новых военных расходов и, возможно, частичной мобилизации, а также перевода всей экономики РФ на военные рельсы», – резюмирует Неткачев.