Эксперты предупреждают о грядущих диверсиях и терактах на границе с Крымом

10.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В команде президента Украины Владимира Зеленского не исключают, что американцы могут списать его со счетов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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Он полагает, что окончательный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной, на чем настаивает экс-посол в США, вполне возможен.

«По сути, дипломатические отношения давно разорваны. Но официальное подтверждение этого факта может стать красивым ходом, которое к тому же никак не повлияет на отношения между странами. Сложности будут для рядовых граждан. Видимо, в команде Зеленского чувствуют, что его могут списать с корабля — даже телефонного разговора с новым президентом США до сих пор не было. Хотят обратить на себя внимание», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

При это он полагает, что эскалация возможна не в Донбассе, а на границе с Крымом.

«Диверсии и террористические акты могут стать дополнением к той мощной дипломатической деятельности, которую уже развернул Киев», – считает Жарихин.