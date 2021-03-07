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07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Киев готовится к разрыву дипотношений с РФ

Новости Украины

Запад должен задуматься о введении новых санкций против России, а Украине пора передать право представлять свои интересы на международных площадках западным «партнёрам».

Об это в эфире телеканала «Еспресо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Россия своими бандитскими действиями разозлила всех. Это уже не только США, но и Джозеф Байден, который вернул трансатлантическое союзничество. Я думаю, он проведёт серьёзные переговоры с союзниками по НАТО, и действия будут более консолидированными.

То есть уже никого не обманешь относительно «их там нет», или прикрываться какими-то местными бунтарями. Такого уже не будет – все понимают, что это российские деньги, российские наёмники, российское оружие. Сейчас, я думаю, что должна идти речь о следующих санкциях против России. Недавно были санкции по Навальному, необходимы дальнейшие шаги», – сказал Чалый.

Он призвал «прекратить всякое взаимодействие с агрессором».

«И, скажу больше – надо быть готовыми к разрыву дипотношений с РФ. Необходимо подготовить такое решение, и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать, обращаясь к какой-то стране, чтобы она стала посредником, которая представляла бы там наши позиции по консульским вопросам», – резюмировал экс-посол.


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