Эксперты прогнозируют Украине ежемесячные авиакатастрофы

30.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Состояние украинской военной авиации находится в плачевном состоянии, из-за нежелания властей выделять деньги на ремонт и поддержание в исправном состоянии действующих самолетов ВВС Украины, что неминуемо приводит к новым катастрофам.

К такому мнению пришли спикеры в эфире YouTube-канала «skrpin.ua», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе дискуссии вокруг авиакатастрофы военного АН-26 под Харьковом, журналист-майданщик, офицер АТО Дмитрий Лиховей указал на общие проблемы украинской авиации.

«Главная причина могла быть в том, что двигатель долгое время был без капремонта и после крайнего срока, определенного для капремонта, он, отлетав еще лишних 600 часов, и недавно в июне месяце этого года специалисты «Мотор Сичи» продлили после осмотра ресурс еще на один год. После осмотра без ремонта.

Конечно, нужно подождать, какая причина была этой катастрофы – человеческий фактор или, я в первую очередь думаю, что техническая неисправность. Наверное, она будет заключаться в состоянии двигателя», – заявил Лиховей.

«Это про моё предположение, но если говорить про состояние двигателя, то очевидно, что когда мы говорим про состояние украинской авиации, главная проблема – это старость двигателей, которые старые не только сами по себе, хотя говорят, что они еще могут летать, а они не ремонтируются капитально, а просто «подшаманиваются» на ходу и то, что их не заменяют на новые, более современные. Это при том, что Украина может и производит подобные двигатели для других самолетов, для своих самолетов»,– добавил экс-атошник.

Если с бортами серии АН всё понятно – в них государство не хочет вкладывать деньги, то, по словам украинского военного эксперта Тараса Чмут, с самолетами семейства МИГ и СУ дело обстоит ещё драматичнее.

«А воздушные силы ничего не потеряли толком. Поэтому на МИГах еще можно летать. Командующий воздушными силами озвучивает информацию, что наши самолеты будут летать до 2035 года. То есть, в 2035 им будет 55 лет. Но мы их сейчас ремонтировать не можем. Что мы будем делать с ними через 10 лет?

У нас катастрофы будут каждый месяц, как в Индии с МИГ-21 и подобными типами, которые падали там почти каждую неделю. Мы тогда должны свыкнуться с тем, что у нас катастрофы будут регулярно, потому что техника, это не танк, это не БМП, который заглох и остановился. Самолет, если заглох, то он упал», – выразил свои опасения Чмут.