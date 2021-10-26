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26.10.2021 16:56 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Нидерланды, Политика, Россия, Украина
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Эксперты: Скифское золото не имеет отношения к Украине

Новости УкраиныРешение нидерландского суда, постановившего, что скифское золото из крымских музеев принадлежит Украине, носит политический,...

Решение нидерландского суда, постановившего, что скифское золото из крымских музеев принадлежит Украине, носит политический, а не правовой характер.

Об этом заявил крымский политолог Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это абсолютно политическое решение, которое в очередной раз показывает отношение к праву в странах Европы, что оно трактуется в результате политических интересов. По разным конвенциям это принадлежит музеям. Если они считают, что Крым принадлежит Украине, то они должны вернуть коллекцию в «украинские» музеи Крыма, а не непонятно куда», – считает Киселев.

Похожего мнения придерживается также историк и политический обозреватель Владимир Корнилов, обративший внимание в своем блоге на время, когда было найдено золото скифской коллекции.

«Львиная ее доля была найдена в Крыму еще в Российской империи и в бытность его частью РСФСР, то есть принадлежала музеям Крыма задолго до того, как они вошли в состав УССР и тем более незалежной Украины. Но голландцы постановили, что это является «культурным достоянием» Украины. Борьба за золото будет продолжена», – отметил эксперт.

«Кассация, я уверен, будет подана. А это значит, что тому, кто в итоге отсудит коллекцию, придется еще заплатить колоссальные деньги за хранение золота Амстердамскому музею. В общем, голландцы себя в накладе не оставили», – добавил Корнилов.

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