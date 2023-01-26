Эксперты сомневаются, что западная бронетехника пройдет по украинской грязи

Анатолий Лапин.  
26.01.2023 16:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже если обещанные Киеву западные танки дойдут до передовой, их эксплуатация будет крайне сложной для ВСУ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, участник СВО Ян Гагин.

Даже если обещанные Киеву западные танки дойдут до передовой, их эксплуатация будет крайне сложной...

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«Во-первых, танки, которые, возможно, придут к нам из-за рубежа, есть чем поражать – силы и средства у нас есть. Кем поражать тоже есть – у нас опытные экипажи танков, пехотинцев и разведчиков. Силы и средства тоже в наличии, в том числе и те, которые мы захватили из числа поставленных Украине иностранными партнерами.

Что касается обслуживания, то сейчас много споров по поводу иностранных танков и наших – кто сильнее и кто важнее. Я знаю, что такое танк Т-27 в этих условиях, этого чернозема. Когда он полностью завяз в грязи, его есть, чем выдернуть и отремонтировать можно силами рембригады прямо на месте, вплоть до замены двигателя. Я сам видел, как это происходит.

Но можно ли будет поменять двигатель или провести серьезный ремонт танка весом 80 тонн, который придет из-за рубежа, насколько будет возможно просто отбуксировать его в тепличные условия, в которых можно ремонтировать эти изделия, и кто будет это делать?», – отмечает Гагин.

По словам эксперта, передача Украине танков вызвала ожесточенные споры внутри Евросоюза, обозначив конфликт между его членами. Это якобы является свидетельством внутреннего раскола и грядущего краха западной коалиции.

«Противостояние никуда не девалось, начиная со Второй мировой, которая не заканчивалась. Ошибочно полагать, что тогда, в 45-м году все кончилось. Тогда закончилось военное противостояние, но оно продолжилось «Холодной войной», к которой противник все время готовился.

Они понимали, что воевать с нами тяжело, поэтому воспитали ненависть в наших бывших братьях. Им это удалось, просто ждали удобного момента, когда можно будет начать интервенцию на Россию. Тактика не меняется – вспомните Крымскую войну, Отечественную войну, Великую Отечественную войну – все повторяется. Точно так же собирались в кучу, шли через Польшу для того, чтобы огрести трындулей.

Так же это все выглядит и сейчас, точно так же закончится и в этот раз. Согласия среди этих товарищей нет – у каждого свои интересы, свои претензии друг к другу. Это не союзники, а попутчики в походе на восток, это их всех и погубит в очередной раз. Все прекрасно понимают, что этот танковый скандал – это еще один шаг к развалу этого искусственного объединения под названием Евросоюз».

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