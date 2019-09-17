Эксперты ВШЭ: Лукашенко может обмануть Россию

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

Даже если глава Белоруссии Александр Лукашенко подпишет документ о создании конфедерации с РФ, это совершенно не значит, что он будет его выполнять.

Об этом газете «Московский Комсомолец» заявил зам.декана факультета мировой экономики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ему нужны деньги, так как он собирается переизбираться на очередной президентский срок. Глава Белоруссии рассчитывает выбить из Москвы очередной транш, а потом спустит интеграцию на тормозах. Если же Россия откажется платить, Минск не станет ничего подписывать и при поддержке Запада обвинит ее в давлении, угнетении и так далее», – отметил эксперт.

По его словам, сейчас реальной интеграции двух стран нет: Белоруссия не признает Крым и заигрывает с США.

«С середины 1990-х годов никакой экономической интеграции между двумя странами не было. Нынешний проект предполагает начинать этот процесс с нуля. При этом за последние 20 лет Белоруссия получила от России 126 миллиардов долларов. В последние годы Минск переживает из-за того, что суммы переводов стали сокращаться. Но почему этого не должно происходить?» – недоумевает Суздальцев.

С ним согласен эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец, не исключающий, что в декабре Белоруссия может подписать программу интеграции с РФ.

«Но есть опасение, что она нужна Минску лишь для того, чтобы получить от Москвы новую финансовую поддержку. А после начнется тихое невыполнение документа. Хотя частично какие-то пункты программы все-таки могут быть реализованы. Что касается единых контрсанкций, то пока слабо верится, что Минск на это пойдет. Там вряд ли захотят портить отношения с Западом. Однако, сравнивать Союзное государство России и Белоруссии с Евросоюзом пока преждевременно. Надо сначала посмотреть — как план интеграции будет выполняться», – сказал Болкунец в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, российское издание «Коммерсант» утверждает, что ознакомилось с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной правительствами двух стран в начале сентября. В ней якобы речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. «Коммерсант» трактует все это как создание конфедеративного государства.