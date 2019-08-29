Эксперты: взрыв в Дрогобыче при Зеленском не последний – ждите новых

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости аудита всех жилых зданий после обрушения жилого дома в Дрогобычах, где нашли восьмерых погибших – прямое свидетельство того, что, скорее всего, дело спустят на тормозах.

К такому мнению пришли эксперты в ходе пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера президент Зеленский сказал о том, чтобы произвести аудит всех жилых зданий. Мы же понимаем, что это абсолютно популистское малопрофессиональное заявление, потому что в подобный образ неизвестно кому ставить задачи, а потом ожидать, что оно само по себе там как-то произойдёт [не имеет смысла]. Хотелось бы думать, что инициатором такого подхода всё-таки должна была бы стать в данной ситуации ГСЧС, в надежде, что это будет поддержано вновь созданным сегодня правительством», – отметил украинский эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

«Я подозреваю, что и технологически, и организационно наша ГСЧС отстала на десятки лет, да там отставать даже нечему. Пока на государственном уровне не будет принято самое очевидное решение, именно с учётом нынешнего состояния Украины и тех реальных техногенных угроз, которые в ней уже сформировались огромным блоком, и не получит статус отдельного министерства, которое сможет только при таком организационном условии действительно организовывать политику, а не просто подчиняться мнениям того или иного министра внутренних дел, который, оказывается, ещё и не профессионал, а какая-то абстрактна политическая фигура.

При несоблюдении этого условия, все остальные усилия и попытки что-то вкладывать будут столь же абсурдны, столь же мизерны, а самое страшное – столь же некачественные, как мы это наблюдали от случая к случаю, когда взрывались арсеналы, рушились дома, гибли люди – мы в итоге так и не узнавали, кто же ответил за то или иное преступление.

Вот и сейчас нам с помпой сообщено, что задержано целых два сотрудника коммунальных служб. Вероятно, это уже и есть знаменитые тушки стрелочников, которые уже обозначены и на которых, возможно, будут пытаться возложить вину за то, что, в общем-то они не в силах были исправить или предусмотреть», – добавил Шабовта.

Архитектор Анатолий Фролов также выразил сомнение в эффективности обещаний Зеленского.

«Президент сказал: сейчас проверим все жилые здания. Я помню, когда в город Киев зашёл Кличко, и он говорил: мы сейчас полностью сделаем аудит деятельности Черновецкого, мы узнаем, что там, какие были проблемы и всё решим. Они всё проверили, они проверили незаконность выдачи документации, незаконность принятия в эксплуатацию – всё проверили, но всё это положили в сундук, чтобы не подымать этой большой проблемы», – заявил Фролов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее, после пожара в одесской гостинице-притоне, где погибло 8 человек, Зеленский также сделал громкое заявление, пообещав наказать всех виновных в трагедии.