100 дней Зеленского обернулись тремя катастрофами

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

100 дней президентства Владимира Зеленского обернулись тремя крупными чрезвычайными ситуациями с человеческими жертвами. Последняя трагедия – пожар в одесской гостинице-притоне «Токио-стар», унёсший жизни девяти человек. В ЧП виноват не столько арестованный владелец-коррупционер, сколько насквозь прогнившая государственная система на Украине. И Зеленский пока что демонстрирует полную беспомощность в деле изменения ситуации.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-советник министра МЧС Украины Константин Гринчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что ранее под лозунгами борьбы с поборами на Украине были ликвидированы контролирующие органы. Однако это не привело ни к искоренению коррупции, ни к повышению уровня безопасности.

«Поборолись с коррупцией так, что коррупция зашкалила всё, и мы первые на планете всей. То есть, мы ликвидировали государственный контроль в строительстве, пожарной, санэпидстанции – всё, что можно было, мы ликвидировали, переназывая, переподчиняя, в результате сейчас получилось так, что у нас государственные инспекции в основном проверяют тех, кому они подчинены сами…

В государстве умышленно размывалась ответственность так, чтобы не было виноватых. Вот, президент Зеленский объявляет: будут наказаны все виновные (в пожаре в «Токио-стар» – ред.) Хорошо, а кто виновный? Если сейчас загибать пальцы, виновных можно человек сто найти…Он горел от того, что у нас система полностью гнилая! Её надо менять, надо выводить государственные инспекции из подчинения тех, кому они подчиняются», – заявил Гринчук.

По словам эксперта, в результате такой системы все проверки – лишь показная кипучая деятельность.

«Завтра сто дней власти нового президента. За это время у нас было Закарпатье, паводок, у нас погибли шахтёры во Львовской области, вот сейчас третье, и что-то было ещё. Вы мне назовите конкретно профессиональное лицо, кто на сегодняшний день в новой власти заинтересован это менять? А – никого! У нас артисты, политологи, юристы – специалистов я пока не вижу», – отметил экс-советник.

«Вот, приезжает (Зеленский в Одессу – ред.), при всём уважении, да, искренние глаза, искреннее сочувствие, а разложить по полочкам, где роль районной рады, областной, министерства экологии, министерства регионального развития, министерства транспорта – извините, нету. Поэтому мы, в лучшем случае, ищем вот этого Вадима Чёрного (владельца гостиницы – ред.) и ему подобных, чтобы взять и шарахнуть по кому-то. Нет, не туда надо», – добавил Константин Гринчук.