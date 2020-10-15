15.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Социология, Украина
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Электоральные дела Зеленского совсем плохи


Президент Украины Владимир Зеленский, победивший на выборах главы государства с результатом более чем в 72% голосов, стремительно теряет свой рейтинг.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сегодня у Зеленского едва наберется 25% поддержки избирателей.

«Рейтинг падает. Я видел вчера, Женя Копатько (известный украинский социолог, переехавший в Москву, – авт.) в программе у Соловьева сказал, что у него еще 30% рейтинга – это неправда. Я не знаю, откуда он взял 30%. У него, по самым хорошим для него данным, 25%. Ситуация у него ухудшается и люди на это реагируют», – заявил Погребинский.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что рейтинги украинского президента и его партии стремительно падают, и к весне следующего года станут ниже, чем у оппозиции.


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