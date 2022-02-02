Электронные террористы массово лжеминируют Крым

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По Крыму прокатилась очередная волна сообщений о минировании. В этот раз сообщения с угрозами поступили на электронную почту практически всех администраций населенных пунктов полуострова.

Об этом сообщает Министерство внутренней политики, информации и связи республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы», – сообщает Мининформ.

Примечательно, что за разминирование зданий «электронные террористы» требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов.

«Сообщения о минировании очень похожи на фейковые, электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов. Письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений – проводится эвакуация и проверка зданий», – сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Напомним, 21 января заграничные террористы разослали письма с угрозами о минировании во многие учебные заведения Крыма и Севастополя.