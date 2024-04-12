«Эмоции кипят» – в ВСУ обещают конфликт между мобилизованными и «забронированными»

Принятый Верховной радой закон о мобилизации раздражает воюющих всушников – и может привести к серьёзному конфликту в обществе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот дурацкий принятый закон [о мобилизации] сейчас очень усилит социальное противостояние в обществе. Теперь парень 30-40 лет, не важно, прекрасно понимает, что не знает, когда он вернётся из этой войны.

А приезжая в какой-то город в отпуск, и видя наших всех этих горячо любимых, забронированных, которые сидят в спортзалах и барах – я даже в двух словах не готов описать, какая может быть реакция», – сказал офицер ВСУ.