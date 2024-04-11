Украинская мобилизация теперь «в законе». Кто пойдет на фронт и что грозит отказникам

Скандальный закон о мобилизации больше пяти месяцев пребывавший в фокусе внимания украинского общества, политикума и СМИ, наконец, отмучился. С третьей попытки вторая версия документа была принята в Раде во втором чтении.

За 283 голоса. Против – всего один. Еще 49 депутатов воздержались, а 18 не голосовали. Дальше документ должен подписать Зеленский и через месяц после этого он вступает в силу. Таким образом, где-то с конца мая у Банковой будут развязаны руки для проведения донабора в ВСУ «по закону». Что по идее должно снизить накал возмущения в обществе, однако на практике мало что изменит в отношении людей к этому процессу и сопровождающим его эксцессам.

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Законопроект о мобилизации вносили в Верховную раду дважды. В самый первый раз текст как будто специально напичкали множеством одиознейших «рацпредложений», буквально взорвавших украинское общество – после чего документ был тихо отозван из Рады на доработку. Разыграно это было как по нотам, прямо как история из еврейского анекдота про раввина и козу.

На второй заход в парламент пошла более умеренная версия закона. Правда, власть и тут схитрила. Ряд неудобных и возмутивших народ норм вытащили из текста основного законопроекта и протащили не оптом, а поштучно – отдельными законами. Именно так, к примеру, из законодательства исчезло понятие «ограниченной годности».

По новому закону признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти военно-врачебные комиссии. Аналогично – те, кто получил II-III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

В последней версии закона из него был исключен пункт о демобилизации через 36 месяцев, под который будет написан и подан на утверждение отдельный закон. Якобы эту норму из документа исключил комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности с подачи нового главкома ВСУ Александра Сырского.

Таким образом, служба в ВСУ в военное время становится бессрочной по произволу начальства. Снижен и возрастной порог мобилизации – теперь мобилизовать можно не с 27 а с 25 лет. Это можно назвать победой Банковой в позиционной войне с противниками закона.

С другой стороны, произошедшее нельзя в полной мере назвать победой Банковой. Закон вышел в какой-то мере компромиссным и не столь репрессивным и жестким, как планировалось вначале. Ряд одиозных норм пришлось смягчить, а ряд и вовсе убрать. Властям пришлось пойти на множество уступок, а депутатские правки (более 4 тысяч) вывели из под мобилизации под бронь множество категорий украинцев. Рассмешившая всех история с передвижным цирком далеко не единственная в этом ряду.

От мобилизации будут забронированы все полицейские и госслужащие категории «А», то есть самая чиновничья верхушка. К аппаратчикам среднего звена из категорий «Б» и «В» фортуна не так благосклонна – половина из них может попасть на фронт, так как брони подлежит лишь 50 % таких кадров.

Могут вздохнуть спокойно граждане, прошедшие до 25 лет базовую военную подготовку: на службу их могут призвать только с их согласия. Получат право не служить в ВСУ украинцы, ухаживающие за инвалидами – члены семьи первой степени родства (не более одного) с инвалидом I или II группы, а также члены семьи второй степени родства с инвалидом (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их подтвержденной физической несостоятельности).

В вопросе поражения в правах уклонистов также без особых изменений. В частности, им будут блокировать банковские карты и ограничат права управления автотранспортом. Отбирать у уклонистов загранпаспорта не будут, но вот получение новых осложнят – консульские услуги за рубежом будут оказывать только по предъявлению военного билета, что ставит множество зарубежных украинцев призывного возраста в неудобное положение – теперь они не могут обновить свои загранпаспорта в случае истечения срока действия, порчи или утери, как и получить какие-то справки или оформить развод или брак.

Осталась в неприкосновенности норма, согласно которой все военнообязанные, которые не уточнили свои данные в военкомате, обязаны будут сделать это в течение 60 дней после очередного указа президента о продлении мобилизации. Такой указ ожидается уже 13 мая и, исходя из озвученных планов Рады, примерно в эти же дни начнет действовать новый закон о мобилизации.

Такой же срок в 60 дней на обновление персональных данных выставили и зарубежным украинцам. Если они, конечно, рассчитывают на получение в дальнейшем консульских услуг от посольств консульских услуг за границей. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Расширяются полномочия силовиков в ходе самого «обилечивания» громадян повестками. Так, в ходе проверки документов уполномоченный представитель военкомата или полицейский будет вправе осуществлять фото- и видеофиксацию.

А самих граждан призывного возраста от 18 до 60 лет обязали таскать с собой везде обязательно военно-учетный документ и показывать его по первому требованию представителя военкомата, полицейского или патрульного.

Полиция получит право при любой проверке документов и сверке с электронным реестром задержать военнообязанного, если его данные отсутствуют в системе.

Зато властям пришлось пойти на уступки и в вопросе ответственности за непрохождение по повестке военно-врачебной комиссии. Изначально предполагалось сделать эту ответственность уголовной – вплоть до пяти лет тюрьмы или же админарест на трое суток.

Но в итоге сошлись на админштрафе за нарушение правил воинского учёта штраф от 3400 до 5100 гривен, повторно или в особый период- от 17000 до 22500 гривен. За нарушение законодательства про оборону и мобилизацию, статья 210-1, в мирное время от 5100 до 8500 для граждан и 17000-34000 для должностных и юридических лиц, в военное время для граждан от 17000 до 22500 гривен, для должностных и юрлиц от 34000 до 59500 гривен.

Из смешного. Новый закон предусматривает и пряники потенциальному пушечному мясу – так, людям, которые подпишут контракт с ВСУ, обещают сертификат на покупку транспортного средства в размере… 150 тысяч гривен (меньше 4 тысяч долларов). На такие деньги можно купить разве что велосипед. Правда, хороший.