Энерго-перемирие в Киеве. Кирпич греет, но не вооружает

Реакция киевлян на появление слухов об «энергетическом перемирии» была двоякой. С одной стороны, «Ура!» С другой, опасения, что ненадолго. Они укрепились, когда возникли новые «хорошо проверенные сплетни», что ЭП связано с Аби-Дабу и продлится лишь до 3 февраля. Посему жители столицы в тайм-аут кинулись в отчаянии запасаться резервами хотя бы для согрева. Ведь через неделю обещают – 26.

Что за резервы? Говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Олег. Он живет на 22 этаже высотки на наиболее пострадавшем Левобережье. Там нечистоты замерзают до 30-этажной высоты, с верхних балконов льет прорвавшаяся вода, леденеют комнаты и подъезды:

«В СМИ и пабликах рецептов много. И мангалы, и какие-то супердорогие «буржуйки». Мне это не по карману. Как, кстати, и многим русским патриотам, практически подпольщикам, оставшимся здесь, которые, как могут, борются с хунтой… Появился один неплохой рецепт – кирпич. Его можно раскалить на плите (хорошо, газ пока еще есть), а потом выложить посреди комнаты на железном подносе. Не панацея, но все-таки. А если несколько кирпичей? Как в мультфильме «Чиполлино»: если есть один кирпич – мало толку в нем. Из него не построишь дом. Но нам не надо уже строить. Хотя бы обогреть. Честно сказать, в скорое окончание войны и послевоенное строительство уже мало кто верит…».

Олег нашел кирпич на территории заброшенного детского сада, отданного под новостройку, но ввиду войны так и не застроенного. Будучи православным прихожанином, волновался: получается, я его украл? Жена успокоила: хунтовские нувориши эти развалины все равно сметут. И эти кирпичи выкинут. Построят там свой новодел, без всяких строительных норм и правил. Ты же ни к кому в карман не залез. Это они залезают. И тырят миллиарды.

Олег раскалил кирпич и положил его на подносе на паркет. Паркет треснул. Но несколько часов в комнате было тепло. Сейчас они с супругой притащили еще несколько кирпичей. Бывший детсад уже осваивают и многочисленные соседи. Среди них – больная астмой 75-летняя старуха. Ей помогают товарищи по несчастью.

«У нас проявляется соседская взаимовыручка. Но, к сожалению, она никак не способствует улучшению имиджа России. Ведь на фоне этих бедствий Зе-шайка неприкосновенна».

Впрочем, улучшению этого имиджа поспособствовало «ЭП». Даже один сосед, старый вусатый дед в вышиванке, прежде ярый националист, вдруг сказал Олегу утром:

«Путин сжалился. Ну шо ж, спасибо…».

Другой наш русский респондент Иннокентий тоже запасся кирпичами. А еще попытался найти работу, поскольку его, как преподавателя русской литературы, давно выгнали из гимназии. И поделился впечатлениями:

«Мелкий бизнес рушится. Школы тоже. В одном месте мне предложили место преподавателя русского как иностранного. Но с прохождением детектора лжи. Я на все вопросы ответил без проблем, но на вопрос: «Признаете ли вы враждебность русской литературы?» – просто встал, снял все провода и ушел. Что же они делают с поколениями!..».

После этого Иннокентий зашел в кафе выпить чашку кофе, но ему выставили счет с учетом солярки, потраченной на генератор.

Бизнес в «Незалежной» рушится, и не только мелкий. Закрываются крупные ТЦ. Ожидаются проблемы с хлебом и другими необходимыми продуктами: хлебозаводы и другие, холодильники по много часов не работают. Цены рвутся вверх. Цена 1 кг помидоров – 250 грн. В экс-сельскохозяйственной стране. При пенсиях в 3 тыс.