«Эпидемия коронавируса на руку Донбассу» – эксперт
Встречи в Нормандском формате в ближайшее время ждать не следует, при этом интенсивность боевых действий в Донбассе может снизиться.
Об этом Youtube-каналу «Ukrlife» заявил политической консультант Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается международных переговоров, той же встречи в Нормандском формате, то можно констатировать, что она не состоится ни в апреле, ни в мае, – заявил Николай Спиридонов. – Сейчас международная политика приостановлена, она на паузе. Поэтому каких-то глобальных решений, того же обмена пленными сейчас тоже трудно ждать».
При этом, по мнению политконсультанта, в связи с карантином, все-таки, имеется определенный позитив для Донбасса.
«Люди в тех же вооруженных силах будут держаться, надеюсь, друг от друга подальше. И интенсивность боевых действий будет, все-таки, снижаться», – добавил эксперт.
Ранее редактор портала «ОстроВ» Сергей Гармаш предположил, что война с Донбасса может быть перенесена «патриотами» в регионы Украины.
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