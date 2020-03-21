Эпидемия коронавируса началась в Верховной раде

21.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Избранный от подконтрольной Киеву части Луганской области депутат Верховной рады Сергей Вельможный госпитализирован вместе со своим сыном с диагнозом коронавирус.

«16 марта Вельможный был на согласительном совете ВР со всеми главами фракций», – сообщил его коллега депутат Александр Дубинский.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее коронавирус был выявлен у еще одного депутата – Сергея Шахова. Интересно, что в прошлом Вельможный был его помощником. У самого Шахова, по его словам, началась «пневмония в легкой форме».

«С заболеванием нардепа Вельможного возникла реальная проблема, которая угрожает национальной безопасности. Дело в том, что после этого будет крайне сложно собрать украинский парламент. Одни депутаты уже точно инфицированы, а другие просто испугаются принимать участие в заседании парламента, чтобы не заразиться. На секундочку, чрезвычайное положение в стране для борьбы с коронавирусом может ввести исключительно парламент. Бредни про проведение дистанционного заседания можете забыть, поскольку это прямо противоречит Конституции», – заявил экс-депутат Игорь Мосийчук.

Интересно, что депутат Никита Потураев уже сообщил журналистам, что, в случае смерти парламентария, он будет заменен следующим по избирательному списку представителем своей партии.