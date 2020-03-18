18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
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Спонсор карателей и предатель Донбасса подхватил коронавирус




Внефракционный депутат Верховной рады от Луганщины Сергей Шахов заразился смертельным коронавирусом COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё началось три дня назад. У меня началась температура 38 градусов, и я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей, и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли анализы и тест на коронавирус, врачи ответили, что нет. Это была больница «Добробут», – рассказал депутат.

После чего Шахов уточнил, что всё-таки связался со «специальными» врачами и сдал тест, по которому сегодня пришли положительные результаты.

«Сегодня я нахожусь дома на карантине, никого к себе не подпускаю», – резюмировал парламентарий.

Информацию о заражении депутата также подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

«Министерство здравоохранения сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины. Сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Народный депутат на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта, на внеочередном заседании Верховной рады Украины 17 марта 2020 года отсутствовал», – говорится в сообщении.

Отметим, что Шахов вырос в Луганской области, а после событий 2014 года переметнулся на сторону Украины. В настоящее время оказывает регулярную финансовую помощь украинским карательным подразделениям, воюющим против республик Донбасса

Напомним, ранее глава «Жилищного союза Украины» Александр Скубченко сообщил, что официальный Киев скрывает реальную статистику заболевших и смертности от коронавируса на Украине, которая значительно превышает мировые показатели.

 

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