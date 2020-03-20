Эпидемия толкает Трампа к социализму

20.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Для борьбы с распространением коронавирусной эпидемии американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий применить закон «Об оборонном производстве», к которому политики США не обращались с 1950-х годов.

Об этом сообщает «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уточняется, что этот закон позволяет президенту поставить частный бизнес на службу государству – бизнесменам предписывается в обязательном порядке брать и выполнять заказы, направленные на защиту национальных интересов. Примечательно, что закон «Об оборонном производстве» не применялся со времен окончания корейской войны и еще в те годы подвергался критике как слишком ущемляющий интересы бизнеса и слишком усиливающий полномочия президента.

В своем Twitter Трамп объяснил, что США может не хватить имеющихся сейчас в наличии средств для борьбы с коронавирусом – медицинских масок и аппаратов для искусственной вентиляции легких, производить которые заставят американский бизнес.

«Следует отметить, что президент неоднократно критиковал левое крыло Демократической партии и лично сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса за предложения усилить государственное вмешательство в экономику. Теперь сам Трамп обратился к закону, который в США считался символом такого усиления», – отмечает издание.

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