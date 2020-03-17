Коронавирус кладет на лопатки мировую экономику

17.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Влияние бушующей на планете коронавирусной пандемии на мировую экономику оборачивается куда более серьезными проблемами, чем прогнозировалось.

Об этом, ссылаясь на текущие прогнозы финансовых аналитиков и экономических экспертов, пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что объем промышленного производства в Китае по итогам января-февраля сократился самыми быстрыми за последние 30 лет темпами – сразу на 13,5% в годовом выражении. При этом розничная торговля просела за тот же период сразу на 20,5%, а инвестиции в основной капитал сократились на 24,5%.

Кроме того, в Еврокомиссии сообщили, что по итогам 2020 года ВВП Евросоюза может сократиться примерно на 1%, хотя ранее ожидался рост на уровне 1,4%. Аналитики Goldman Sachs предупредили, что теперь в первом квартале прогнозируется нулевой рост ВВП США, по итогам второго – спад сразу на 5%. В третьем и четвертом кварталах ожидается восстановительный рост в районе 3–4%. По итогам всего 2020 года оценка роста экономики США ухудшена до 0,4% с ранее ожидавшихся 1,2%.

Еще хуже оценки аналитиков холдинга JPMorgan: они говорят, что экономический спад в США может быть зафиксирован по итогам и первого квартала, и второго.

«После таких результатов и обновленных прогнозов уже не приходится сомневаться в разрушительном макроэкономическом эффекте коронавируса. Хотя буквально месяц назад даже самые авторитетные организации хоть и предупреждали о проблемах, связанных с эпидемией, которая затем была переквалифицирована в пандемию, но все же не допускали столь серьезных последствий. Например, в Bank of America в конце февраля предупреждали, что в 2020-м рост мировой экономики впервые после глобального кризиса 2008–2009 годов может оказаться ниже 3% – лишь 2,8%», – пишет издание.

При этом МВФ еще месяц назад уверял, что мировая экономика по итогам 2020 года ускорится до 3,3% после роста на 2,9% в 2019-м.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американские банкиры пророчат «настоящее бедствие» мировой экономике.