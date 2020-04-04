Эпидемия укрепила европейских союзников Москвы – киевский дипломат

04.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация даже в условиях коронавирусной пандемии не оставила надежд расколоть Европейский союз.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет глава Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

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«Раскол Европы — давняя мечта Кремля, и никакой коронавирус, пусть даже распространяющийся по самой РФ, не отменит этого приоритета. Абсурдность подобных планов очевидна, но остается константой внешней политики Москвы при любых обстоятельствах», – пишет Корсунский.

При этом он утверждает, что «отдельные успехи на этом поприще достигнуты».

«Правые политические силы и автократические режимы Европы сполна воспользовались ситуацией для укрепления своего политического влияния, опираясь на пропаганду Москвы в том числе. Объективные последствия пандемии – сокращение производства, рабочих мест, остановка масштабных военных учений, подготовка к которым была в самом разгаре – все это на руку Москве, продолжающей агрессию на Востоке Украины даже в столь сложные времена», – сокрушается автор.

Впрочем он все же выражает надежду, что «слухи о кончине ЕС явно преувеличены», а после спада пандемии в Брюсселе состоится серьезный разговор по поводу уроков, преподнесенных COVID-19.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Корсунский заявил, что Украина должна отказаться от любой гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом со стороны России.