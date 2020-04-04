04.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Эпидемия укрепила европейских союзников Москвы – киевский дипломат




Российская Федерация даже в условиях коронавирусной пандемии не оставила надежд расколоть Европейский союз.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет глава Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Раскол Европы — давняя мечта Кремля, и никакой коронавирус, пусть даже распространяющийся по самой РФ, не отменит этого приоритета. Абсурдность подобных планов очевидна, но остается константой внешней политики Москвы при любых обстоятельствах», – пишет Корсунский.

При этом он утверждает, что «отдельные успехи на этом поприще достигнуты».

«Правые политические силы и автократические режимы Европы сполна воспользовались ситуацией для укрепления своего политического влияния, опираясь на пропаганду Москвы в том числе. Объективные последствия пандемии – сокращение производства, рабочих мест, остановка масштабных военных учений, подготовка к которым была в самом разгаре – все это на руку Москве, продолжающей агрессию на Востоке Украины даже в столь сложные времена», – сокрушается автор.

Впрочем он все же выражает надежду, что «слухи о кончине ЕС явно преувеличены», а после спада пандемии в Брюсселе состоится серьезный разговор по поводу уроков, преподнесенных COVID-19.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Корсунский заявил, что Украина должна отказаться от любой гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом со стороны России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть