Украинский дипломат выдвинул ультиматум: Не принимать никакой помощи от России

25.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В отличие от Италии, Украина даже в условиях пандемии коронавируса должна будет отказаться от любого предложения о гуманитарной помощи со стороны России, если таковое поступит. До того, как русские вернут Киеву контроль над Донбассом и Крымом, принятие поддержки Москвы может быть использовано для ослабления антироссийских санкций Запада.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предложение помощи – я вижу в этом серьезную опасность. Потому что от нее нужно будет отказаться. А для этого нужно будет иметь смелость это сделать. Я не вижу ни малейшей совести, которая там проснулась. На востоке продолжают стрелять, продолжают ранить и убивать наших солдат, ничего не изменилось. Они во время пандемии проводят учения в Крыму, где тренируются захватывать Николаевский аэродром, они продолжают летать бомбардировщиками над Европой, провоцируя страны НАТО. Они продолжают готовиться к параду 9 мая», – сказал Корсунский.

Он пояснил, что согласие Киева принять помощь от России угрожает тем, что даст повод Западу отменить санкции против России.

«Ни в коем случае нельзя допустить отмены санкций и, безусловно, я считаю, что морально мы не имеем права до того, как прекратится оккупация, вообще разговаривать с ними о каких-то гуманитарных аспектах», – заявил Корсунский.

Ранее Россия направила в помощь Италии – стране НАТО оборудование и военных медиков для борьбы с коронавирусом.