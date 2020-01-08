Эпоха бедности для украинцев продолжится, но обнищание ускорится – эксперт

08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Политика нового украинского правительства и бюджет на 2020 год, принятый Верховной радой, показывают, что эпоха бедности для большинства украинцев будет продолжаться.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли стоит ожидать конца эпохи бедности, что нам обещали в этом году. К сожалению, эпоха бедности для большинства украинцев будет продолжаться.

Это даже видно по тем социальным стандартам, которые заложены и утверждены в государственном бюджете на этот год. Правительство само признаёт, тот же пан Гончарук, что все социальные стандарты, заложенные в бюджет, вдвое меньше от показателей, которые реально необходимы украинским семьям.

Государственная помощь и соцстандарты, которые должны быть и которые рассчитываются самим Министерством социальной политики, занижены вдвое, и так утверждены сейчас в государственном бюджете», – отметил он.

Более того, по мнению Андрея Павловского, нынешнее украинское правительство проводит такую же антисоциальную политику, как и предыдущее, только в разы быстрее.

«Вот такая социальная политика, вернее, правильно её будет назвать антисоциальной, здесь ничего нового нет. Правительство Гончарука, фактически, продолжает делать всё – то же самое, что начинали делать правительства Гройсмана, Порошенко и Яценюка. Ничего нового.

И не случайно Гончарук сказал: «Всё, что делало правительство Порошенко, оно делало правильно, только медленно, мы будем быстрее».

Мы видим, что это ускоряется – и по земле, и по желанию распродать остатки наиболее ценных государственных активов, государственного имущества», – резюмировал эксперт.