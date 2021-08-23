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23.08.2021 17:35 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Турция, Украина
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Эрдоган доверил озвучить выпад против России главе турецкого МИДа

Новости УкраиныОдной из главных интриг проходившего сегодня в Киеве форума «Крымская платформа» было участие президента...

Одной из главных интриг проходившего сегодня в Киеве форума «Крымская платформа» было участие президента Турции Реджепа Эрдогана, но он прогнозированно не приехал, чтобы не портить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Вместо него выступил известный своей антироссийской риторикой министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

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«Наша поддержка территориальной целостности Украины остается крепкой. Наш голос сильно звучит среди всех голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались тут, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность этой борьбе.

Турция также имеет немало представителей крымско-татарского народа. Мы поддерживаем стремления крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу еще раз акцентировать на необходимости повышения мирового осознания значения проблемы аннексии Крыма», – заявил представитель Турции.

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