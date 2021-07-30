Участие Эрдогана – главная интрига «Крымской платформы»

30.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Так называемая «Крымская платформа», организованная МИД Украины, будет сколько-то значимой, если в ней примет участие президент Турции Реджеп Эрдоган. Но его участие под большим вопросом, поскольку может испортить отношения Анкары с Москвой.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джангиров напомнил, что президент России Владимир Путин помог Эрдогану во время попытки военного путча в Турции в 2016-м году. В случае повтора подобного сценария, Эрдоган вряд ли будет звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Могу предположить, что Россия ставит условие Эрдогану, чтобы он не ехал. Эрдогану и хочется, и колется. Дело в том, что он понимает, что в час Х, который в Турции может стать таким же часом Х, как и в славянских государствах, конечно, можно звонить Зеленскому, может быть, но боюсь, толку не будет. Путин, может быть, что-то припомнит, но, может быть, чем-нибудь поможет. Очень важный момент – присутствие Эрдогана. Совсем другими красками будет играть «Крымская платформа» с Эрдоганом и «Крымская платформа» без Эрдогана, даже если это будет Чавушоглу, министр иностранных дел. Совсем другая история, поэтому за этим с интересом наблюдаем», – заявил Джангиров.