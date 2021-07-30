Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
30.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Турция, Украина
Просмотров:

Участие Эрдогана – главная интрига «Крымской платформы»

Новости УкраиныТак называемая «Крымская платформа», организованная МИД Украины, будет сколько-то значимой, если в ней примет...

Так называемая «Крымская платформа», организованная МИД Украины, будет сколько-то значимой, если в ней примет участие президент Турции Реджеп Эрдоган. Но его участие под большим вопросом, поскольку может испортить отношения Анкары с Москвой.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Джангиров напомнил, что президент России Владимир Путин помог Эрдогану во время попытки военного путча в Турции в 2016-м году. В случае повтора подобного сценария, Эрдоган вряд ли будет звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Могу предположить, что Россия ставит условие Эрдогану, чтобы он не ехал. Эрдогану и хочется, и колется. Дело в том, что он понимает, что в час Х, который в Турции может стать таким же часом Х, как и в славянских государствах, конечно, можно звонить Зеленскому, может быть, но боюсь, толку не будет.

Путин, может быть, что-то припомнит, но, может быть, чем-нибудь поможет.

Очень важный момент – присутствие Эрдогана. Совсем другими красками будет играть «Крымская платформа» с Эрдоганом и «Крымская платформа» без Эрдогана, даже если это будет Чавушоглу, министр иностранных дел. Совсем другая история, поэтому за этим с интересом наблюдаем», – заявил Джангиров.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть