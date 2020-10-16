16.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Турция, Украина
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Эрдоган готов устроить на Украине «вторую Сирию» с «Идлибом» в Херсоне – Соловьёв


Визит Владимира Зеленского в Анкару может закончиться для Киева провальной операцией против Донбасса и военным вторжением сначала Турции, а затем и Польши.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не понимает, куда поехал, и не понимает, о чём будут говорить. А я смотрю – для Эрдогана прекрасный вариант устроить как в Сирии. Он сейчас найдёт – для него же и Одесса турецкая земля. Крым – само собой, но туда опасно лезть. Но ему есть, что оторвать… где проживают крымские татары, там же их переселили, он сейчас пойдёт их защищать. То есть, исторически ему есть, что предъявить.

И теперь смотрите – пройдёт, например, операция на Донбассе. Ясно, она приведёт к тому, что кое-кто дико получит по башке, и сильно. Но дальше начнутся крики, скажут: «Мы должны спасти близкие нам народы».

И тут турки скажут: «А давайте мы поможем Зеленскому», и высадятся там. На Донбасс они, конечно, не полезут, а в местах компактного проживания могут сказать: «Ребята, знаете, мы можем там гарантировать безопасность». Они будут устраивать Сирию – свои Идлибы, зоны влияния.


А с другой стороны, как только на Украине вспыхнет война, тут же Польша скажет: «Вы, конечно, простите, люди добрые, но Львов чей?» – прогнозирует Соловьёв.

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