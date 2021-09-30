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30.09.2021 10:19 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина
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Эрдоган хотел бы предложить России сделку по БПЛА «Байрактар» – политолог

Новости УкраиныПрезидент Турции Реджеп Эрдоган хотел бы, чтобы Россия попросила его не продавать ударные беспилотники...

Президент Турции Реджеп Эрдоган хотел бы, чтобы Россия попросила его не продавать ударные беспилотники «Байрактар» на Украину, взамен потребовав бы определенную сумму денег.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил политолог Дмитрий Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, России, по словам эксперта, это не нужно – она в состоянии справиться с поставленными на Украину «Байрактарами», но не пойдет на условия Турции.

«Эрдоган слезно бы хотел, чтобы даже не Путин, но кто-то из России ему сказал: «Можно не продавать «Байрактары» Украине?». – «Можно, но это будет стоить…». Вы поймите, с чего ради Эрдогану облегчать нам жизнь? «Вот вы, что хотите, чтобы я не продавал «Байрактары»? Ну мы же находимся на стамбульском базаре – пожалуйста, я могу не продавать «Байрактары», но», – утверждает эксперт.

«И это «но» нам, как суверенной стране, очень не нужно. Мы свои проблемы с украинскими «Байрактарами» решим сами, а вы, султан, хотите поставляйте, хотите не поставляйте, но решение проблемы с «Байрактарами» – это наша проблема. Вы, султан, нам для этого не нужны. Вы находитесь в своем праве, можете поставлять, ради бога. Просить вас о том, чтобы вы не поставляли, мы точно не будем. Вот, как примерно эта вся схема устроена. Я хочу, чтобы люди это понимали, а не визжали как резаные, почему же этот гад «Байрактары» продает», – заявил Куликов.

Напомним, накануне, как раз во время визита Эрдогана в Россию, Турция подписала с Украиной меморандум о создании центра по эксплуатации и ремонту «Байрактаров».

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