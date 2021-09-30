Эрдоган хотел бы предложить России сделку по БПЛА «Байрактар» – политолог

30.09.2021 10:19 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган хотел бы, чтобы Россия попросила его не продавать ударные беспилотники «Байрактар» на Украину, взамен потребовав бы определенную сумму денег.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил политолог Дмитрий Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, России, по словам эксперта, это не нужно – она в состоянии справиться с поставленными на Украину «Байрактарами», но не пойдет на условия Турции.

«Эрдоган слезно бы хотел, чтобы даже не Путин, но кто-то из России ему сказал: «Можно не продавать «Байрактары» Украине?». – «Можно, но это будет стоить…». Вы поймите, с чего ради Эрдогану облегчать нам жизнь? «Вот вы, что хотите, чтобы я не продавал «Байрактары»? Ну мы же находимся на стамбульском базаре – пожалуйста, я могу не продавать «Байрактары», но», – утверждает эксперт.

«И это «но» нам, как суверенной стране, очень не нужно. Мы свои проблемы с украинскими «Байрактарами» решим сами, а вы, султан, хотите поставляйте, хотите не поставляйте, но решение проблемы с «Байрактарами» – это наша проблема. Вы, султан, нам для этого не нужны. Вы находитесь в своем праве, можете поставлять, ради бога. Просить вас о том, чтобы вы не поставляли, мы точно не будем. Вот, как примерно эта вся схема устроена. Я хочу, чтобы люди это понимали, а не визжали как резаные, почему же этот гад «Байрактары» продает», – заявил Куликов.

Напомним, накануне, как раз во время визита Эрдогана в Россию, Турция подписала с Украиной меморандум о создании центра по эксплуатации и ремонту «Байрактаров».