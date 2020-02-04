Эрдоган начал подготовку к окончательному распаду Украины

04.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Контакты с представителями запрещенного в России экстремистского меджлиса в ходе вчерашнего визита Реджепа Эрдогана в Киев – подготовка Турцией своих полулегальных структур на случай ослабления или окончательного распада Украины.

Об этом в своем блоге пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Анкаре прекрасно понимают, что в случае краха государственности на украинском кризисе сможет поживиться тот, у кого будут эффективные инструменты влияния. Крымско-татарский «Меджлис» и его вооруженное крыло — это отличный инструмент и если Анкара не будет в этот инструмент инвестировать, то его подберет кто-то другой», – поясняет эксперт.

«Стоит осознать, что нам никто ничего не должен. Особенно страны, с которыми мы почти тысячу лет не просто воевали, но и которых вышвырнули из северного Причерноморья. Естественно, что ослабленная Украина — это идеальная возможность вернуться туркам на утраченные рубежи. И глупо было бы этим не пользоваться. Чем и занимается Эрдоган — и абсолютно правильно делает», – напомнил Уралов.

«По историко-политической логике Турции стоит поучаствовать в распродаже украинских черноземов и стимулировать переселение своих граждан в северное Причерноморье. Чтобы в обозримом будущем появились турецкие с/х и торговые фактории. Одновременно с поддержкой «Меджлиса» и контролем над его вооруженным крылом в условиях украинского неофеодализма возможно создание турецких субъектов внутри Украины. При этом, конечно же, Анкара будет зарабатывать на «Турецком потоке» с Россией. Одно другому не мешает.

Исходя из наших интересов следует изучать игру Эрдогана в украинском кризисе и понимать какие сделки возможны в будущем, когда неофеодальная реальность Украины обретет легальное оформление, и у Анкары появятся собственные субъекты», – предупреждает эксперт.

Глава меджлиса Рефат Чубаров сообщил в фейсбуке, что, помимо встречи с Мустафой Джемилевым, о которой вчера официально уведомила пресс-служба Эрдогана, гость из Турции в Киеве также провел переговоры с самим Чубаровым, депутатом Верховной рады Ахтемом Чийгозом (одним из организаторов беспорядков у парламента Крыма в 2014 году), а также еще одним меджлисовцем Рустемом Умеровым.