Эрдоган наносит удар по Германии

28.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Обострение в сирийском Идлибе и гибель десятков турецких солдат – это лишь часть многоходовки, организованной президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Мне хотелось бы верить, что до серьезного военного обострения там не дойдет, хотя Эрдоган раскатал классическую игру на нескольких досках. В этой пока политической интриге он одерживает верх, давайте честно скажем. Речь идет даже не про Сирию и не про Идлиб, а про Германию. Потому что это заявление о том, что он больше не будет сдерживать беженцев – это огромнейший удар по Меркель и ХДС/ХСС.

Пока они там бодались с «Альтернативой для Германии», у них под боком существует партия НДП, которую основали в 64-м году выходцы из НСДАП. У них главный пункт повестки – это очень жесткое противодействие мигрантам. Да, НДП – абсолютный аутсайдер любых выборов, да, их там прессуют как только можно. Но, если этот поток хлынет сейчас в Германию, то у НДП будут очень серьезные электоральные перспективы. Тогда мало вообще никому не покажется. Это не австрийская «Партия Свободы» или не «Золотая заря» Греции, это действительно, очень серьезная опасность тотальной радикализации настроений в Европе», – заявил Гаспарян.