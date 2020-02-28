28.02.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Ближний Восток, НАТО, Политика, Россия, Турция
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Эрдоган не сможет победить в войне


Для России выгоден любой вариант действий Турции, которые она может принять в результате обострения в сирийской провинции Идлиб и гибели турецких военных.

Об этом в своем блоге пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрдоган пошел по кругу. России выгодны любые инициативы Эрдогана. НАТО в его интересах воевать не будет. Следовательно лишний раз все увидят, что только от воли США все зависит в альянсе. Объявит войну Сирии – забьет ещё один гвоздь в гроб ооновского миропорядка. Победить в войне не сможет, пока Москва поддерживает Дамаск.

Отпустит беженцев в сторону ЕС – замечательно. Пускай в Брюсселе ломают голову над реальными проблемами, а не над новым пакетом санкций. Походив по кругу Эрдоган все равно придет к неизбежности двустороннего тактического альянса с Москвой. К этому выводу Анкару приведут прагматичные экономические и геополитические интересы. Поэтому правильнее всего выражать обеспокоенность и гнуть свою линию, не впадая в эмоции. Турецких партнеров надо провести по малому кругу прагматизации», – заявил Уралов.

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