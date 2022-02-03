Эрдоган обрадовался предложению Зеленского организовать встречу с Путиным в Турции – но напомнил про «Минск»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Турция выражает абсолютную готовность принять на своей территории саммит президентов РФ и Украины, а также переговоры на любом техническом уровне.

Об этом в ходе совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявил его турецкий коллега Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Наш визит пришёлся на чувствительный период. Мы продолжим поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины включительно с Крымом. К сожалению, некоторые безответственные заявления, сценарии оккупации изматывают Украину и украинский народ. Я с восторгом воспринимаю месседжи украинских чиновников, прежде всего, пана президента, у которых есть здравый смысл и ставят диалог на первое место. Турция готова делать всё возможное, чтобы закончился кризис двух соседних через море дружественных стран. Мы в Турции с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне, поскольку Турция руководствуется логикой, как понизить градус, вместо того, чтобы раздувать пожар», – вещал глава Турции.

«Мы придаём огромное значение СММ ОБСЕ на Украине в плане контроля конфликта на Донбассе. Мы полностью поддерживаем миссию, которая с самого своего существования руководствуется турецкими послами, которые были удостоены доверия всех сторон. Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основах территориальной целостности Украины и международного права», – заявил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что приём Зеленским турецкого президента в Мариинском дворце обернулся курьёзом.