Эрдоган обрадовался предложению Зеленского организовать встречу с Путиным в Турции – но напомнил про «Минск»

03.02.2022  19:26 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Конфликт, Кризис, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Турция выражает абсолютную готовность принять на своей территории саммит президентов РФ и Украины, а также переговоры на любом техническом уровне.

Об этом в ходе совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявил его турецкий коллега Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция выражает абсолютную готовность принять на своей территории саммит президентов РФ и Украины, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Наш визит пришёлся на чувствительный период. Мы продолжим поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины включительно с Крымом. К сожалению, некоторые безответственные заявления, сценарии оккупации изматывают Украину и украинский народ.

Я с восторгом воспринимаю месседжи украинских чиновников, прежде всего, пана президента, у которых есть здравый смысл и ставят диалог на первое место. Турция готова делать всё возможное, чтобы закончился кризис двух соседних через море дружественных стран.

Мы в Турции с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне, поскольку Турция руководствуется логикой, как понизить градус, вместо того, чтобы раздувать пожар», – вещал глава Турции.

«Мы придаём огромное значение СММ ОБСЕ на Украине в плане контроля конфликта на Донбассе. Мы полностью поддерживаем миссию, которая с самого своего существования руководствуется турецкими послами, которые были удостоены доверия всех сторон.

Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основах территориальной целостности Украины и международного права», – заявил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что приём Зеленским турецкого президента в Мариинском дворце обернулся курьёзом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть