Эрдоган планирует дестабилизацию на Донбассе, в Приднестровье и на Юге России

01.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Турции Эрдоган прекрасно умеет вести войну чужими руками и ресурсами, при этом не забывая обогащаться.

Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил политолог Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе стрима был продемонстрирован фрагмент одного из выступлений Эрдогана, где он завил о несправедливости того, что ядерный потенциал есть только у пяти стран, а потому нужно либо отказаться от ядерного оружия, либо допустить к нему все государства.

«Вот так-то, «пять стран не могут диктовать», надо, чтобы они разоружились, что невозможно, либо все должны иметь ядерное оружие, – отметил Багдасаров. – Что делать будем? За 10 лет какие-то технологии ему передали? Да, мирного атома. Я не ядерщик, не знаю, где заканчивается мирный атом и начинается военный, но, наверное, имея технологию, можно много чего сделать.

Я уже не говорю, что он ручки свои протягивает к Харьковскому ядерному центру, имеющему очень серьёзный потенциал, накопленный за время Советского Союза. К ракетным двигателям Южмаша, к «Мотор-сичи». Он знает, что брать у Украины. Он знает, как за счёт чужих ресурсов вести войну и заодно обогащаться, учиться у него надо.

У нас всё время думают, что война это фронты, ракеты, танки. Нет, война – это умело использовать возможности некоторых других государств, которые попали под твоё влияние. И он будет это использовать», – заявил Багдасаров.

«Подождите немного, мы увидим, как на Донбассе летают Байрактары (турецкий ударный БПЛА Bayraktar – ред.), как украинская армия выполняет роль пушечного мяса, много чего другого увидим. Мы увидим, что будет твориться по Приднестровью, мы посмотрим, как он будет терроризировать Юг России, создавая разного рода организации террористически-экстремистского характера. Когда по его щелчку будут выходить тысячи людей деморализовать управление государством в том или ином регионе. Нет, что-то ждём, ждём, кто будет после него. Я думаю, при нём мы ещё много чего увидим. Может хватит быть такими близорукими? – добавил эксперт.