Эрдоган покажет, кому он друг: Путин пригласил президента Турции в Крым

18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана на предстоящее открытие Соборной мечети, строительство которой завершается в Крыму.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пригласить Эрдогана в республику Путина попросил муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

«Президента Турции Эрдогана я уже пригласил, он знает об этом. И, насколько я знаю, очень положительно отнесся к этому приглашению. Посмотрим, на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать. Но мы будем развивать наши отношения со всеми нашими друзьями во всех странах», – заявил Путин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце февраля посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявлял, что Анкара никогда не признает российский статус Крыма.

«Турция, турецкий парламент, турецкое правительство, не признали и не признают незаконную аннексию Крыма. Наше восприятие ситуации абсолютно однозначное: крымские татары – наши братья и у них своя историческая родина, Крым. И Крым – это Украина. Эта политика непризнания останется», – сказал дипломат.

Сам Эрдоган в последние месяцы проводил встречи с главой киевского режима Петром Порошенко, а также руководителями запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис.

МИД Турции выступал с заявлением в поддержку требований Украины об освобождении участников провокации возле Керченского пролива – экипажей кораблей ВМС Украины.