Эрдоган рядится Котом Леопольдом и выгораживает Алиева: «Ильхам-бей не настроен разжигать»

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган сделал миролюбивые заявления по поводу конфликта Москвы и Баку, отвечая на вопросы журналистов по возвращению из Карабаха, где встречался с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Слова Эрдогана диссонируют со вчерашним заявлением базирующегося в Киеве и ориентирующегося на Анкару экстремистского меджлиса (запрещен в РФ), где утверждалось, что истинной причиной конфликта Баку и Москвы является дрейф региона в сторону пантюркистского проекта большого Турана.

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«Надеюсь, что негативные события, происходящие между двумя странами, прекратятся как можно скорее. Наше самое большое желание – это то, что несчастные случаи, произошедшие, не нанесут непоправимого ущерба отношениям между Россией и Азербайджаном. Можно решить локальные инциденты и их последствия, не выходя за рамки их собственной сферы… Мы знаем, что оба наших друга находятся на уровне понимания, чтобы справиться с этой проблемой… Нашим приоритетом будет избежать внезапных всплесков, которые могут нарушить хрупкую стабильность региона, который уже стал ареной достаточно войн и конфликтов. Кавказ не может позволить себе новый конфликт», – сказал Эрдоган.

Он утверждает, будто руководство Азербайджана, где накануне прошли показательные задержания и издевательства над гражданами России, занимает «осторожную» позицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».