Эрдоган шантажирует Россию Украиной – Затулин

21.10.2020, Москва, Олег Кравцов

К сближению Киева и Анкары, в том числе военно-техническому, Москве нужно отнести со всей серьезностью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил Константин Затулин, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников, глава института стран СНГ.

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«Несмотря на то, что в России принято ерничать над Зеленским в духе его прежней профессии, к его нынешним заявлениям нужно отнестись со всей серьезностью. Президент Украины питает слабость к Турции, именно туда он поехал отдыхать при первой возможности. Сейчас он не упустил возможности словить момент, чтобы добиться от Турции более тесных отношений и помощи», – считает политик.

По его словам, у Зеленского это в определенной степени получается.

«Эрдоган пытается шантажировать Россию Украиной. Ранее он уже заявил о поддержке территориальной целостности Украины, в том числе, сообщил, что Крым – это Украина. Таким образом Турция делает упреждающие шаги в возможной конфронтации с Россией. Причем Анкару в этом поддерживает, скорее всего, не Евросоюз, а Великобритания, которая исторически поддерживает турок», – полагает депутат.

Он призывает не боятся Турции.

«Если идти на уступки Турции, ее аппетиты только вырастут. Россия уже построила для Анкары АЭС, подключила к Турции «Южный поток»… Необходимо произвести переоценку ценностей. Что касается Украины, то она и при Порошенко, и при Зеленском является противником России», – резюмировал Затулин.

Напомним, что по итогам визита президента Украины в Турцию было принято решение о совместном производстве ударных беспилотников, что, по мнению экспертов, чревато обострением ситуации в Донбассе (см. В Донбассе ожидается война между турецкими беспилотниками и российской ПВО).