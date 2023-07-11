Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО – Столтенберг

Несмотря на серьёзные противоречия, скандалы и даже осквернение Корана, президент Турции Реджеп Эрдоган дал согласие на вступление Швеции в НАТО.

Об этом на брифинге по итогам первого дня Вильнюсского саммита стран НАТО заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Финляндия, и Швеция станут членами НАТО. Финляндия уже член НАТО. И было достигнуто соглашение с президентом Эрдоганом и премьер-министром Кристерссоном о том, что Швеция тоже станет полноправным членом НАТО.

Это исторически важно и для НАТО, и для Финляндии, и Швеции. И в особенности это важно для балтийского региона. Потому что, если вы посмотрите на карту, то увидите, что это укрепляет Североатлантический союз и делает Балтийский регион безопаснее.

Это отправляет сигнал, что двери НАТО остаются открытыми, и Москва не может наложить на это вето», – вещал Столтенберг.