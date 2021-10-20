Эрдоган стремится к полному восстановлению Османской империи – Жириновский

20.10.2021 19:10 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Турции Реджеп Эрдоган хотел бы восстановить Османскую империю в границах 16 века.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Турция раскрылась окончательно. Эрдоган – смелый политик – все планы выложил. Он указал границы османского государства, которое он хотел бы восстановить – от Кабула до Стамбула. Плюс Северная Африка», – сказал Жириновский.

Он считает, что Эрдоган начнет расширение границ с районов северной Сирии, но на этом его планы не ограничатся.

«Но он щупальца протянул до Афганистана. Это на южном направлении. На севере – гагаузы в Молдавии. Крым – золотая мечта, чтобы снова там был турецкий флаг. Северный и южный Кавказ. В Турции живут черкесы и крымские татары. И он лелеет мечту направить их всех «на родину». Наши кавказские народы: карачаевцы – это турецкий язык. Кабардино-балкарцы, кумыки, аварцы – это турецкий язык», – отметил лидер ЛДПР.

Он полагает, что Турция стремится также поглотить Каспий, захватив земли Туркмении и Казахстана: «Русским останется одна Астрахань…».

«Он никогда этого не получит. Но мечтать-то хочется. Он любит это дело. Великая история», – сказал Жириновский.

Выступая в парламенте Анголы, Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал резонансное заявление о необходимости расширения состава Совета Безопасности ООН. Неожиданно для многих министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал турецкого лидера.