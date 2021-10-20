Украинцев спасёт врождённое умение переобуваться – Быстряков

20.10.2021 18:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Большинство украинских националистов, радикалов и прочих «патриотов» откажутся от своей идеологии и наденут георгиевские ленточки – сразу, как только сильные мира сего договорятся о принадлежности Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «ДНК» заявил известный украинский композитор, политический комментатор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас спасёт наше свойство переобуваться. И когда сверху решат, кто для нас друг, а кто враг, из тех, кто сегодня кричит «Героям слава», – 90% переобуются. Достанут припрятанные на всякий случай георгиевские ленты, будёновки – и поведут колонны. Как во время «революции гидности», как её все называют, вдруг выскочил Турчинов. Который всегда был вторым, за плечами Тимошенко, вдруг стал первым. И на Майдане светился пару раз, не стоял, не мёрз. И бах – он президент», – напомнил композитор.

Также Владимир Быстряков уверен, что подавляющее большинство украинского народа, в том числе и работники силовых структур, не станут защищать прогнивший киевский режим.

«В Крыму никто не сопротивлялся, провели референдум. Провели по чести, это не было под дулами автоматов, это всё ерунда. Но что интересно – 90% наших силовиков, которые служили Украине, принимали присягу, спокойно перешли на службу России. Их можно назвать предателями – или нет? Вообще, какое сегодня значение у этого слова? Предатель чего, страны или державы? Или предатель прогнившего режима? Режим их бросил, и всё, они поняли, что к чему», – резюмировал композитор.