Эрдоган угрожает грекам, напоминая исход битвы тысячелетней давности

26.08.2020, Афины, Алексей Топоров

По случаю 949-ой годовщины Битвы при Манцикерте президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган предложил Греции «не испытывать терпение и храбрость его страны».

Также турецкий лидер предупредил Афины о том, что турки заберут то, что им «принадлежит по праву».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по случаю годовщины победы войск турок-сельджуков над ромейской (византийской) армией у города Манцикерт в 1071 году, Эрдоган выступил с заявлением обращенным к Греции в свете разразившегося конфликта по поводу спорных территорий Адриатического моря.

Выступление турецкого лидера, в котором тот пообещал, что Турция возьмет «то, что ей принадлежит» в Эгейском и Черном морях, произошло в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к событию, произошедшему девять с половиной веков назад.

«У Турции нет планов в отношении территории, суверенитета или интересов какой-либо другой страны, но она никогда не пойдет на уступки в отношении того, что ей по праву принадлежит, – заявил президент Турции. – Турция призывает всех избегать ошибок, которые могут привести их к разгрому, особенно это касается тех, что даже не заслуживают византийского наследия, но совершают сегодня несправедливые и пиратские действия, опираясь на поддержку европейцев. Все это показывает, что история их ничему не научила».

Битва при Манцикерте произошла 25 – 26 августа 1071 года, когда вторгшаяся в пределы Ромейской империи орда турок-сельджуков под предводительством султана Алп-Арслана разгромила превосходившее их по численности войско ромейского императора Романа IV Диогена, взяв последнего в плен.